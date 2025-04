Thesocialpost.it - Le Pen condannata, la reazione di Laura Boldrini: “Ha sempre disprezzato l’Ue ma intanto ne usava i fondi in modo illecito”

Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha lanciato un appello alla mobilitazione in difesa di Marine Le Pen,a cinque anni di ineleggibilità e quindi esclusa dalla corsa all’Eliseo. Su X, Bardella ha definito la sentenza “uno scandalo democratico” e ha chiesto “una mobilitazione popolare e pacifica” per dimostrare che “la volontà del popolo è più forte”.Leggi anche: Le Pen, cambia tutto nella corsa alle presidenziali in FranciaLa denuncia contro la giustizia francese ed europeaBardella, che è anche presidente dei Patrioti in Europa, ha pubblicato una petizione sul sito del Rassemblement National contro “la dittatura dei giudici“. Il gruppo dei Patrioti ha diffuso una nota in cui denuncia “la deriva autoritaria all’interno dell’Unione Europea” e condanna “le tattiche repressive per mettere a tacere le opposizioni”.