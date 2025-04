Lettera43.it - Le Pen condannata attacca i giudici: quando era lei a invocare l’ineleggibilità

Marine Le Pen è stataper appropriazione indebita di fondi Ue e non sarà eleggibile per cinque anni (ecco i precedenti in Francia). Una sentenza aspramente criticata dai suoi alleati e che la leader del Rassemblement National ha definito «una violazione dello Stato di diritto». Eppure c’è stato un tempo in cui era proprio lei aper i politici condannati.Nel 2004 affermava: «I francesi sono stufi di vedere i rappresentanti eletti rubare denaro»Nel 2004, Le Pen attaccò praticamente tutti i partiti francesi tranne il Front National (come si chiamava allora il Rn), affermando che i suoi connazionali erano «stufi di vedere i rappresentanti eletti rubare denaro».Marine Le Pen, 2004: “Les Français en ont marre de voir des élus qui détournent de l’argent.”pic.