Le Pen condannata a 4 anni I giudici le vietano la corsa all' Eliseo | È regime sentenza politica

Quattrodi reclusione, due dei quali sospesi, con obbligo di braccialetto elettronico, una multa di 100mila euro e cinquedi ineleggibilità con esecuzione immediata. Laemessa dal tribunale di Parigi, che l'ha ritenuta colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici insieme ad altri funzionari del Rassemblement National, con tutta probabilità è la pietra tombale sui sogni di Marine Le Pen di poter arrivare all'. Il tribunale ha accolto la tesi dell'accusa, secondo cui il Rassemblement National avrebbe utilizzato tra il 2004 e il 2016 fondi del Parlamento europeo destinati agli assistenti degli eurodeputati per pagare invece il personale che lavorava per il partito. Il tribunale ha stimato in 2,9 milioni di euro i dcausati all'istituzione Ue. Il verdetto ha ritenuto colpevoli, oltre a Le Pen, altri 23 funzionari attuali o ex dell'Rn, tra cui ex europarlamentari e assistenti.