Iltempo.it - Le Pen, ci mancava lo sproloquio di Carola Rackete (che tira in ballo Meloni)

(The Left) va all'arrembaggio su Marine Le Pen, parla di corruzione (quando la sentenza, molto politica, ai danni della leader di Rn riguarda il finanziamento ai partiti) e accusa la destra in Europa di remare contro la trasparenza citando il Qatar-gate, lo scandalo che ha terremotato la sinistra Ue. "Penso che sia molto buono che la corte francese prenda seriamente la corruzione", afferma la capitana della nave Ong, Sea-Watch sbarcata a Bruxelles, "e questo è un aspetto che sarebbe molto importante anche qui al Parlamento europeo, perché spesso abbiamo casi di corruzione. E il Parlamento non ha ancora attuato misure adeguate per prevenire la corruzione dopo lo scandalo Qatar-gate". Il motivo, continua, "è che la maggior parte dei partiti di destra che includono Le Pen, che includono anche il partito di Giorgiae altri, anche i conservatori, votando sempre contro la maggiore trasparenza".