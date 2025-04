Gqitalia.it - Le nuove sneaker in uscita ad aprile sono una carrellata di vere e proprie sorprese

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Ci siamo, le miglioriuomo inadgià qui, pronte per stupirti. Sarà che il mese è quello delleinaspettate, quelle di Pasqua e quelle del meteo impazzito, ma abbiamo come il sospetto che nulla accada per puro caso. Le scarpe da ginnastica uomo, così come i modelli unisex, concentrano su tomaie e suole un'altissima densità di dettagli, con rimandi e crossing stilistici degni di nota. Sullo sfondo lo sport, puro e semplice: dall'expertise calcistica di Kappa - che con Acne Studios riflette sul tema della calzatura tecnica che si prepara a zig-zagare anche sull'asfalto - al running ultra tecnico che sceglie di cedere il passo a forme super pop, come nel caso di Marni x HOKA.