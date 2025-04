Amica.it - Le nuove ballerine firmate Armani parlano milanese

Una celebrazione della praticità e dell’eleganza senza tempo. Giorgiorinnova la collaborazione con 10 Corso Como con una nuova capsule collection tutta al femminile incentrata sulle scarpe basse, aka,di ogni tipo. Presentata in anteprima durante la Milano Fashion Week 2025 con un evento esclusivo nel celebre concept store, la collezione sarà esposta in un pop up dedicato visitabile fino a fine marzo. Un allestimento gemello sarà visibile anche nella boutique Giorgioin Galleria Vittorio Emanuele II.Ode alle scarpe basseMinimalismo sofisticato, linee fluide e silhouette discrete. La nuova collezione reinterpreta l’essenza dello stile del Re della moda in chiave contemporanea, coerentemente con la visione di Tiziana Fausti, alla guida di 10 Corso Como.