Le Nike Air Max DN8 sono le sneaker preferite anche da Artie 5ive

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.LeAir Max DN8 posessere ledell'anno e tutto potrebbe aver avuto inizio proprio a Venezia. Lanciate daa febbraio 2025, le Air Max DN8tra le ultime uscite del brand e sembra evidente che il marchio stia puntando forte su questa silhouette per segnare il ritmo del 2025., che conosce bene la propria community, ha scelto Venezia, una location insolita e lontana dai classici centri della moda per rafforzare la propria dichiarazione d'intenti: le DN8 non esistono per seguire semplicemente i TikTok trends, ma radicarsi in una realtà più autentica, fatta di cultura urbana e street style.