Le minacce per l' Europa sono reali Russia l' allarme di Kallas

«La minaccia dellaper l'Ue è reale. Dobbiamo essere onesti con i cittadini. Se ascoltiamo quello che ci dicono i servizi di intelligence, quello che ci dicono i capi di Stato maggiore degli eserciti, vediamo che questa minaccia è reale. Laspende più del 9% del suo Pil per l'esercito. Vorrà usarlo di nuovo ed è per questo che dobbiamo prepararci. Perché se ci prepariamo. allora, agiamo come deterrente e non ne avremo bisogno». L'ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica di sicurezza, Kaja, intervenendo nella sessione plenaria del Parlamento europeo. «Il problema della spesa per la difesa è che bisogna prendere queste decisioni prima di averne effettivamente bisogno, quando si è in tempo di pace», ha aggiunto. In Ue, ha concluso, non abbiamo bisogno della paura.