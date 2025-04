Ilfoglio.it - Le migliori serie tv da vedere ad aprile 2025, in pillole

Unseriale molto vario e ricco, che attinge a generi diversi per soddisfare tutti i tipi di palato. Per non contare i tanti e attesi ritorni tutti da recuperare. Pulse (Netflix, 3): nuovo medical drama ambientato al centro traumatologico di Miami, i cui medici dovranno destreggiarsi tra emergenze ad alta tensione e cataclismi che incombono sulla struttura. L’arrivo di un uragano comporterà un’interruzione della fornitura dell’energia elettrica che metterà i pazienti dell’ospedale tutti in pericolo; a questo si sommano i diversi traumi a cui i medici dovranno far fronte e le emergenze al limite dell’umano. Una specializzanda al terzo anno appena promossa - la dottoressa Danny Simms – e il neo sospeso capo degli specializzandi Xander Phillips si troveranno, loro malgrado, a dover collaborare.