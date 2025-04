Ilfattoquotidiano.it - Le maschere intime sono il nuovo trend: “Non macchiano e non tirano, perfette alla fine di una giornata intensa”. Ecco come funzionano

C’è una maschera per ogni cosa. I patch per le occhiaie, lein crema per i capelli e quelle in tessuto per il viso, per le mani o per i piedi. L’ultima novitàquelle .per la vulva. Sì, esatto, avete letto bene. In realtà, lenonaffatto una novità: quello della “bellezza intima” è un settore crescente fatto di “sieri leviganti”, creme “sbiancanti”, profumi e lozioni idratanti. Ma, esattamente, a cosa servono?CosaleNel fiorente mercato della bellezza intima è entrato anche il famoso marchio Chilly, che ha lanciato una linea di: lenitiva, rinfrescante e idratante. Il brand spiega che si posusare in una varietà di occasioni: calmano la pelle dopo la depilazione e alleviano i fastidi dovuti all’uso prolungato degli assorbenti.