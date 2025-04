Gqitalia.it - Le giacche di jeans più belle della primavera 2025, una manciata di modelli pazzeschi per portare a casa un capo senza tempo

Leggi su Gqitalia.it

Sarà banale dirlo, ma una giacca diuomo è per sempre. Ok, i diamanti ci scuseranno per avere preso in prestito il loro claim, ma di fatto non si può che essere d'accordo sul fascino immortale dei capispalla in denim. Può trattarsi di una tracker, di un blazer, un overshirt o un bomber, ma tutti hanno la capacità di completare in modo perfetto i look più svariati, aiutandoci con quel tocco finale per rendere l'outfit semplicemente perfetto. Vi ricordate dell'ormai leggendario look coordinato in total denim di Justin Timberlake e Britney Spears agli American Music Awards del 2001? Ovvio che sì. Ecco, quello è l'esempio più calzante di quanto sia infinito il fascino dei look di