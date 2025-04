Lettera43.it - Le foto dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II

Leggi su Lettera43.it

Il 13 maggio 1981II subì un attentato in piazza San Pietro dove era arrivato a bordo della suamobile per un’udienza generale. Un killer professionista turco, Mehmet Ali A?ca, gli sparò due colpi di pistola ferendolo gravemente e facendogli perdere molto sangue. L’uomo fu arrestato immediatamente, condannato all’ergastolo dalla magistratura italiana ed estradato in Turchia nel giugno del 2000. Mentre era rinchiuso nel carcere di Rebibbia, il pontefice si recò da lui e lo perdonò per quanto compiuto. Il gesto non fu ripreso da alcuna telecamera – non c’è quindi alcun video– ma vennero scattate una serie diche sono tutt’ora impresse nella memoria dei cittadini di tutto il mondo. Le lunghe indagini non portarono mai alla scoperta dei veri mandanti dell’agguato.