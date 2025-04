Linkiesta.it - Le elezioni speciali in Florida preoccupano Trump

Leggi su Linkiesta.it

Inl’1 aprile si tengono leper i seggi della Camera dei rappresentanti lasciati vacanti da Michael Waltz, scelto come consigliere per la sicurezza nazionale da Donald, e Matt Gaetz, la prima scelta del presidente degli Stati Uniti per il ruolo di procuratore generale, poi dimessosi per scandali sessuali.Michael Waltz è colui che ha aggiunto il direttore dell’Atlantic, Jeffrey Goldberg, in una chat di gruppo di alto livello su Signal sugli attacchi degli Stati Uniti in Yemen. È questo è uno dei motivi per cui questa competizione inper uno dei 435 seggi della Camera è diventata ora anche di interesse nazionale negli Stati Uniti. L’altro motivo è che, se Josh Weil, il candidato democratico per quel seggio, dovesse vincere, i democratici farebbero un grande passo per erodere la maggioranza repubblicana alla Camera.