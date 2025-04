Padovaoggi.it - Le degustazioni a scopo benefico sono un successo: oltre 2mila euro al reparto di chirurgia pediatrica

Il GruppoPadova ha completato il ciclo di quattro incontri dal titolo “come abbiniAMO cibo e vino” presso il patronato di Cadoneghe a cui hanno partecipato circa 60 persone a serata. È stata l’occasione per far conoscere il mondo del vino in abbinamento con formaggi, salumi.