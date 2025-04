Thesocialpost.it - Le chien est mort: cosa deve fare Marine Le Pen per non dissolversi del tutto

Leest, traduzione francese del murìu u cane siciliano che intende che qualcuno è stato o si è fatto fuori, non fisicamente, ma socialmente o politicamente.Le Pen si è, o è stata, a seconda dei punti di vista, fatta fuori dalla corsa all’Eliseo, una meta che insegue a qualunque costo, ambizione che gli ha fatto rompere i ponti con il padre Jean Marie e la nipote Marion. Era la sua un’aspirazione da Giovanna d’Arco della “droit”, un po’ attempata e non più vergine politicamente, ma cavalcante un sentimento antisistema molto forte in Francia. E il sistema, di cui la magistratura fa parte, l’ha fatta fuori. Ricordiamo a noi stessi, fragili democratici italiani, che il potere giudiziario non è indipendente, come quello italiano, dall’esecutivo. Non lo è stato mai, per Ragion di Stato.