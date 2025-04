Ilrestodelcarlino.it - Le aggressioni ai sanitari: "All’ordine del giorno. Si lavora con la paura"

Daniele Bellini, leial Pronto soccorso come infermiere. Qual è la situazione che vede tutti i giorni in merito alle? "Sonodel, e non solo nel nostro Pronto soccorso, ma in ambito nazionale. Sicuramente c’è un aumento dovuto anche alle lunghe attese dei pazienti e dei loro parenti, che perdono la pazienza e se la prendono con chiin prima linea, anche se noi non ne abbiamo colpa". C’è tuttora un aumento, quindi? "L’escalation c’è, e sono aumentate sicuramente anche ledovute alle lunghe attese, oltre al fatto che ci sono pazienti che arrivano per abuso di stupefacenti. Lesono soprattutto verbali, ma anche fisiche. Questa è una cosa che preoccupa, perché la sicurezza nei luoghi di lavoro è anche questo per noi che siamo lì in prima linea e rischiamo sempre".