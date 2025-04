Bergamonews.it - LB Srl, premiata per eventi aziendali e matrimoni esclusivi in Europa

LB Srl di Bergamo è società specializzata nell’organizzazione diin. La loro offerta si rivolge sia a privati che a aziende di alto standing, creando esperienze uniche e su misura.Fondata nel 2017, LB Srl si distingue per il forte impegno nella sostenibilità sociale, con una predominante presenza di donne in ruoli chiave, inclusi ruoli manageriali. Il team è composto da 6 professionisti, di cui il 83% sono donne (5 su 6), che ricoprono funzioni strategiche come responsabile, assistente, grafica per la comunicazione, logistica e accoglienza.Il fondatore, Nicolò Vincenti, e la sua collaboratrice Signora Locatelli, responsabile, hanno avviato l’attività con una visione di crescita e inclusività, portando l’azienda a un successo crescente.