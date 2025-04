L’Avpn a Verona per promuovere nella più grande fiera enologica d’Italia l’abbinamento pizza-vino

Leggi su Ildenaro.it

Prosegue il calendario di attività 2025 dell’Associazione VeraceNapoletana che arriva al Vinitaly dicon due appuntamenti imperdibili. “Dopo il successo della partecipazione al Sigep World di Rimini – si legge in una nota -, Avpn è pronta a calcare un altro prestigioso palco per portare in alto la bandiera dellanapoletana, questa volta nel Gotha dell’enologia tricolore. Si parte sabato 5 aprile dalle 19 con una serata di degustazione organizzata dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania nel suggestivo Cortile del Tribunale. Sarà uno dei primi appuntamenti a inaugurare le quattro giornate veronesi in cui maestriioli dell’Associazione, guidati dallo staff della Pizzeria Peperino di, conquisteranno il pubblico con le grandi pizze della tradizione abbinate a una selezione di vini campani”.