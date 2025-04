Agrigentonotizie.it - Lavoro vista mare e vacanze lunghe per i figli: quanto costa vivere l’estate sul litorale Agrigentino

Leggi su Agrigentonotizie.it

in località balneari per gli agrigentini più facoltosi nei periodi di luglio e agosto. Da Licata a Menfi, passando per Marina di Palma, San Leone, Scala dei Turchi, Torre Salsa, Bovo Marina, Eraclea Minoa e le diverse zone di Sciacca. A chi non possiede una seconda casa con