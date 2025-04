Pisatoday.it - Lavori pubblici, nuove asfaltature nel quartiere di Santa Maria

Leggi su Pisatoday.it

Hanno preso il via con l’inizio di questa settimana una serie di interventi di asfaltatura neldi. Si tratta di oltre 12mila metri quadrati che interessano alcune arterie del centro storico, per un investimento di circa 250mila euro, in continuità con altrieffettuati.