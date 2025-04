Ilrestodelcarlino.it - Lavori nelle strade alluvionate. Nell’estate al via la riasfaltatura. Sei cantieri per oltre 2 milioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

via Fossa, via dei Granatieri, via della Produzione, via Fossa Coccolia, via Minarda, via dell’Orso.di campagna o periferiche situate in zone molto diverse del territorio (via Fossa si trova in zona Castiglione, via dei Granatieri a Fornace Zarattini, via della Produzione e via dell’Orso tra Pilastro e Roncalceci, via Minarda nei pressi di San Pietro in Trento e via Fossa Coccolia vicino a San Pietro in Vincoli), ma tutte accomunate da un evento: l’alluvione di maggio 2023. Tutte e sei infatti sono state allagate, in maniera più o meno grave: il caso peggiore tra questi è sicuramente quello di via dei Granatieri a Fornace Zarattini, dove per giorni c’è stato un metro e mezzo d’acqua. E ora tutte questefanno parte dello stesso ’pacchetto’ di: "Sono una parte degli interventi urgenti che abbiamo richiesto dopo l’alluvione del maggio 2023 e che sono stati convertiti infinanziati con i fondi del Pnrr – spiega l’assessora aipubblici Federica Del Conte –.