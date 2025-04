Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Fatto il massimo, ma tempi stretti!» Poi carica

Leggi su Inter-news.it

conferma la sua assenza domani per Milan-Inter di Coppa Italia. Il capitano nerazzurro ha voluto poire ambiente e compagni,ILconferma il proprio forfait in vista della semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. L’attaccante argentino, che oggi in conferenza stampa è stato anche interpellato da mister Simone Inzaghi, non sarà del derby. Al suo posto, si prepara a scendere in campo l’altro argentino Joaquin il Tucu Correa, che dovrebbe vincere il duello con Marko Arnautovic. Ma il capitano dell’Inter,, su Instagram ha comunque voluto dire la sua alla vigilia della grande partita rincuorando compagni e tifosi. Queste le sue parole: «Hoilper esserci domani sera, ma purtroppo isono. La stagione è lunga e i nostri obiettivi sono ancora tanti.