Zon.it - Laurino, esplosione e incendio in un’abitazione: attimi di panico

Leggi su Zon.it

di paura nel tardo pomeriggio di ieri a, doveè stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento, ma alcuni testimoni avrebbero riferito di aver udito una piccolapoco prima che il fuoco si propagasse all’interno della casa.Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con diverse autobotti per domare il rogo. Informati anche i carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.Fonte: SalernoTodaySegui ZON.IT su Google News.