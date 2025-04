Lanazione.it - Laura Razzoli inaugura 'La Pasticceria' a Villafranca, un sogno che diventa realtà

"Volevo la mia". E ora ce l’ha. Sabato ’zione che ha realizzato il suo: i aprire un locale a Villafranza, dove vive. Dopo aver svolto altri lavori, anche in locali stellati, si è messa in gioco in prima persona. E la sua città ha risposto bene, al taglio del nastro tanti cittadini desiderosi di vedere il nuovo locale, di cui si parlava da tempo, e assaggiare le sue dolcezze. ‘La’ è il nome del locale, più di una semplice, è una caffetteria e una gelateria. Dietro al bancone, a preparare dolci uno staff tutto al femminile: conci sono Aida, Debora, Gabriella. "Sono molto legata alla Lunigiana – ha detto, emozionata – abito qui e aprire un’attività qui mi sembrava la cosa più giusta. Dopo anni trascorsi nel ristorante di famiglia, ho iniziato a lavorare in pasticcerie e ristoranti a cinque stelle, imparando tecniche nuove e affinando la mia arte.