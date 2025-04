Ilrestodelcarlino.it - Laura Bassi e Arcangeli occupati. Minghetti, i genitori: "No punizioni"

Dopoe Copernico, ora a occupare sono il liceo artisticodi via Marchetti e la succursale del liceodi via Broccaindosso. Quanto ai motivi, ancora un mistero. Di certo si punta alla manifestazione di venerdì, con corteo in partenza da piazza Verdi alle 10. Benché i rumors li dessero pronti per la protesta, nei due istituti l’occupazione è avvenuta tutto sommato di sorpresa. Al, il preside Michele Iuliano, da giorni, era impegnato in una trattativa finalizzata all’autogestione. Di colpo ieri, al termine del primo turno di assemblea di istituto, è scattata l’occupazione, ma solo di via Broccaindosso. Oggi si vedrà se i liceali riusciranno a bloccare la sede di via Sant’Isaia, la succursale di via Ca’ Selvatica. Pare immune dalla protesta il liceo musicale Lucio Dalla in via del Riccio.