Iodonna.it - L'attore ha partecipato alla realizzazione del videoclip del brano del figlio "You Better Run". E la quantità di riferimenti al film è impressionante

Leggi su Iodonna.it

Quando due mondi si incontrano, il risultato può essere qualcosa di inaspettato e affascinante. È quello che succede con il nuovo video musicale di Something Out West, duo country formato da Chet Hanks e dall’amico Drew Arthur. La canzone, YouRun, si apre con una scena che riporta subitomente un’icona del cinema: Forrest Gump. E, come se non bastasse, Tom Hanks non solo è citato, ma fa anche la sua comparsa nel video, insieme al. E se c’è una cosa che non ci aspettavamo, era di vedere il leggendarioseduto sulla panchina accanto al, proprio come nelche ha segnato la sua carriera. Tom Hanks: la carriera e la vita privata guarda le foto Tom Hanks nel video delChet: quante citazioni di Forrest GumpIl video di YouRun è una vera e propria dichiarazione di affetto per la pellicola 1994.