Latina non si arrende alla fine della relazione e perseguita l’ex

, 1 aprile 2025- La Squadra Mobile di, nel pomeriggio di ieri, ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamentopersona offesa con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di Cori (LT) , classe 86, indiziato di stalking ai danniex fidanzata.La vittima, dopo unasentimentale con l’uomo iniziata nel maggio del 2023, nel novembre del 2024 lo aveva allontanato, una separazione che però lui però non aveva di fatto mai accettato.Dopo la rottura infatti, l’uomo avrebbe iniziato a presentarsi di continuo sul suo posto di lavoro, facendole pressioni e minacciando di rovinarle la vita e di pregiudicarle il lavoro, condotte via via divenute sempre più insistenti ed invasive.L’uomo aveva inoltre scoperto le password degli account socialdonna, da cui aveva iniziato a monitorare sia le sue conoscenze che i suoi spostamenti, unite a continue chiamate al cellularestessa.