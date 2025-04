Sport.quotidiano.net - L’Atalanta non sa più fare gol: nel 2025 sette gare senza esultare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 1 aprile– Al, ancora secondo miglior attacco della serie A con 63 reti, stanno mancando i gol nel. Negli ultimi tre mesi, restando alleitaliane (in Champions tra gennaio e febbraio nove gol realizzati tra Sturm Graz, Barcellona e Bruges) bengol. Il bottino realizzativo del nuovo anno della Dea - con 63 gol segnati in 30 giornate, di cui 19 nel girone di ritorno - va tarato sul fatto che in appena tre partite la squadra nerazzurra ha segnato un’abbuffata da 14 gol, con due 5-0 a Empoli e Verona e il 4-0 in casa della Juventus, cui vanno aggiunti i due gol contro il Napoli e a Como. Per il resto zero gol nella Supercoppa contro l’Inter, uno 0-0 a Udine, poi in casa un 1-1 contro il Torino, zero gol nella sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna, due 0-0 contro Cagliari e Venezia e le ultime due sconfitte con zero gol segnati contro l’Inter in casa e a Firenze.