Iltempo.it - L'asse Formigli-Domani e i dossier illegali di Striano. La macchina del fango per spiare il nostro editore

L'inchiesta sulaggio finisce nel porto delle nebbie e gli spioni riesumano ladelper zittire i giornali. È così che Piazzapulita di Corradomette in scena su La7 di Urbano Cairo una nuova e stravagante puntata di quel verminaio sotto la lente delle Procure e dell'Antimafia. L'obiettivo stavolta è il gruppo editoriale della famiglia Angelucci, che riporta sotto i riflettori quello spionaggio ordito dal finanziere Pasqualein concorso con l'ex pm Antonio Laudati e tre cronisti di. Perché, come in una tela di Arianna, l'attacco è il frutto, ancora una volta, di quei reati contestati a&Co. Nell'ultima puntata, in studio con il conduttore c'era il direttore del quotidiano di Carlo De Benedetti, Emiliano Fittipaldi, giornale finito sotto la lente investigativa del procuratore di Perugia Raffaele Cantone.