Lanazione.it - L’assalto al portavalori. La tecnica, la pista sarda e le strategie di difesa: “Azione militare”

San Vincenzo (Livorno), 1 aprile 2025 – Assalto milionario al furgone: ormai diversi elementi sono chiari del clamoroso colpo avvenuto venerdì nel tardo pomeriggio sulla superstrada a San Vincenzo. Una banda di professionisti, armati con fucili da guerra Aks tipo Kalašnikov, dotati di esplosivo potente per far saltare il blindato e agire velocemente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La fuga era stata pianificata, con l’uscita dalla superstrada San Vincenzo Sud da dove il convoglio delle tre auto dei rapinatori si è diviso su strade secondarie. Poi l’abbandono delle vetture e il cambio con auto “pulite“ per sfuggire meglio a eventuali posti di blocco. Assalto ai, lae i droni per prevenire nuove rapine La Procura di Livorno ha aperto un fascicolo per rapina aggravata: indagini orientate verso la zona di Nuoro dove negli ultimi tempi agisce una banda specializzata in rapine ai blindati.