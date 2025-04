It.newsner.com - L’asma può essere fatale: In memoria di Ryan Gibbons

e gli attacchi d’asma possonopotenzialmente pericolosi per la vita.L’improvvisa e tragica morte di, 12 anni, lo ricorda bene.era un ragazzo energico che amava le moto e le escursioni nei boschi, ma un erroregli avrebbe presto tolto la vita.Nel 2012 ha avuto un attacco d’asma a scuola.Avrebbe potuto semplicemente usare il suo inalatore all’inizio dell’episodio, ma gli avevano sottratto il dispositivo salvavita.Il 9 ottobre, 12 anni, studente di seconda media, è andato a scuola come tutti gli altri giorni.Tuttavia, quel giorno non tornò a casa.ha avuto un attacco d’asma mentre giocava a calcio a scuola e non è riuscito a raggiungere il suo farmaco di salvataggio, che era chiuso nell’ufficio della scuola.