Lettera43.it - «Lasciatemi fare ginnastica in pace»: Raffaeli all’attacco dopo le nuove intercettazioni

Sofiaha deciso di prendere posizionelepubblicate dai media sui presunti abusi nei centri di allenamento dellaritmica. La campionessa olimpica, in una dichiarazione all’Ansa, ha affermato: «Tutte le cose che ho letto in questi giorni non sono assolutamente vere. Il rapporto tra me e Julieta Cantaluppi è sempre stato speciale. Non usate il mio nome e quello di Fabriano per coinvolgerci in cose che non ci riguardano.in». E ha aggiunto: «Adesso sono concentrata sulla Coppa del Mondo di Sofia e spero di vedere qualche articolo sui giornali che parla di questa gara». Nellesi parlava di atlete costrette a spogliarsi per aver sbagliato un esercizio, tanto da restare in mutande. Oppure chiuse per punizione in uno stanzino piccolo e freddo senza cellulari e lasciate per terra.