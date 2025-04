Iltempo.it - Lascia il finestrino aperto e si becca la multa: la motivazione è assurda

Un episodio curioso ha coinvolto un automobilista vicentino, sanzionato con unadi 42 euro per averto leggermente abbassato ildella sua auto in sosta. La vicenda, avvenuta a Vicenza nei pressi del santuario di Monte Berico, ha già fatto il giro dei social. L'automobilista aveva infatti parcheggiato regolarmente il proprio veicolo sulle strisce bianche, ma una pattuglia della polizia municipale ha rilevato che ilanteriore sinistro era rimasto abbassato di circa dieci centimetri. Questa situazione è stata ritenuta una violazione del codice della strada, in particolare dell'articolo 158, che impone agli automobilisti di adottare le necessarie precauzioni per evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza autorizzazione. Nel verbale rito dagli agenti si legge che l'infrazione è stata contestata perché il conducente "sostava non adottando opportune cautele atte a impedire l'uso del veicolo senza consenso.