Cesenatoday.it - L'artista tedesco sbarca a Cesenatico, nell'area esterna del nuovo hotel un grande mandala meccanico

Leggi su Cesenatoday.it

In questi giorni èto in riviera uno dei maggiori giovani artisti tedeschi contemporanei. È Florian Goerlitz, 29 anni, un creatore di fama internazionale che sta avendo unsuccesso con le sue installazioni che disegna e realizza per i luoghi simbolo di varie città nel mondo. Florian.