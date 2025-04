Lapresse.it - L’appello di Paolo Guzzanti: “Rovinato dal fisco, ho solo 14 euro in tasca”

“È un momento di crisi, mi sono ritrovato con 14ine ho chiesto aiuto a un piccolo gruppo di amici”, a parlare così al Corriere della Sera è il giornalista ed ex parlamentare, che svela di stare attraversando un difficile momento economico. “È tutto vero – conferma, fugando i dubbi per un possibile scherzo da primo aprile -. Non avevo nessuna intenzione di divulgare questa cosa. Ho scritto un sms a un gruppo ristretto di amici”. Nel messaggio, il giornalista 85enne spiega di avere scritto “Cari amici, mi trovo in un momento di difficoltà sia per quanto riguarda la mia salute sia rispetto ai debiti con il. Vi chiedo un piccolo contributo che mi impegno a restituire con la quattordicesima di giugno. Mi scuso con tutti, specie con chi si potrebbe irritare.