L’angelo azzurro il film che lanciò Marlene Dietrich è sempre un capolavoro

Usciva nelle sale di Berlino esattamente 95 anni fa, il 1 aprile 1930,di Josef von Sternberg che contribuì fortemente a lanciare a livello mondiale la carriera artistica die la sua immagine di diva e femme fatale, rendendola una delle più grandi icone della prima metà del XX secolo.Protagonista delè il professor Immanuel Rath (interpretato da Emil Jannings), che insegna nel ginnasio di una piccola cittadina tedesca; i suoi studenti lo prendono spesso in giro apostrofandolo con il nomignolo di Professor Unrat (professor Sporcizia), ma lui segue determinato la sua vocazione all’insegnamento. Un giorno egli scopre che i ragazzi si passano tra loro una cartolina della splendida Lola Lola, artista di punta del locale di cabaret: incuriosito ma soprattutto intenzionato a cogliere sul fatto i giovani studenti, Rath si reca al locale la sera stessa, e nel tentativo di inseguirli si imbatte proprio in Lola dietro le quinte, e nel corso di quel breve incontro è colpito non solo dalla bellezza della donna ma anche dal suo fascino di artista.