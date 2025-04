Palermotoday.it - Lancia 20 grammi di cocaina dalla finestra ma i carabinieri la recuperano, arrestato un giovane

Leggi su Palermotoday.it

Un paio disi sono presentati alla sua porta mentre altri hanno atteso giù per monitorare le uscite e per raccogliere, come poi accaduto, eventuali partite di droga di cui avrebbe provato a sbarazzarsi. Ihannoallo Zen un ragazzo di 21 anni accusato di.