L’analisi del successo della Roma sul Lecce

31 marzo 2025 - Cinismo, qualità e uno stratega in panchina capace di trovare la falla nel sistema avversario. Lain Serie A non si vuole fermare più e vince anche auna partita ostica di misura, superando i salentini per 0-1. Sono sette le vittorie consecutive deinisti in campionato, che confermano il loro strepitoso stato di forma. La rete di Dovbyk da sola basta a fare la differenza in una partita complicata in un bellissimo duello a scacchi tra Giampaolo e Ranieri sulle due panchine. Laapproccia bene la gara, alzando il pressing e andando a coprire il palleggio di Ramadani con i suoi due centrocampisti centrali. Si vuole evitare che si infittisca la trama di palleggio del, squadra molto brava a fare male quando risale il campo palla a terra. Costringendo i salentini a lanciare lungo invece si abbandona Kristovic all'uno contro uno con Hummels, per altro supportato dal grande lavoro di Mancini e N'Dicka.