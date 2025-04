Ilfoglio.it - L'Amministrazione Trump è il governo gialloverde con la valigetta nucleare

Leggi su Ilfoglio.it

Leggo su Occam, la newsletter di Huffpost sulla disinformazione e i complotti curata da Pietro Salvatori, che l’degli Stati Uniti si prepara a varare un provvedimento per bloccare le scie chimiche. La sua sintesi – “la più grande democrazia del mondo vuole fare una legge sulla più grande bufala del mondo” – è impeccabile. Ma non può fare certo impressione a noi, abitanti di una democrazia molto più piccola e molto più recente ma di antica tradizione bufalara, dove abbiamo avuto decine di interrogazioni parlamentari, da Tonino Di Pietro a Domenico Scilipoti, sullo stesso allarme immaginario che i Cinque Stelle hanno portato addirittura all’attenzione del parlamento europeo. Poi leggo, sempre su Huffpost, un articolo di Marco Gervasoni che mette in fila alcuni casi americani recenti di sadismo politico: il video della segretaria alla sicurezza Kristi Noem con il cappellino davanti alla gabbia dei migranti a torso nudo, un altro video (che non ho ancora visto) in cui la ministra della giustizia Pam Bondi gongola per altri arrestati in ceppi.