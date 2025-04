Iodonna.it - L'amica cool che tutte vorrebbero. I look più belli della protagonista di "The Friend"

Leggi su Iodonna.it

Naomi Watts, 56 anni, è tornata sotto i riflettori grazie a The, che sta promuovendo in giro per il mondo (la data di uscita in Italia è il 5 giugno 2025). Nel film eredita un cane, nella vita reale il suo è piuttosto un lascito, continuo, di stile. Naomi Watts sorridente, la figlia Kai malinconica: lo strano red carpet di “The” X Leggi anche › Naomi Watts e la figlia Kai, due generazioni di biondo alla Paris Couture Week L’attrice infatti stupisce conad alto tasso di raffinatezza, che la rendono un punto di riferimento per le donne over 50, e non solo.