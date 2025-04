Oasport.it - L’America’s Cup 2027 non si farà ad Auckland! Le località ancora in corsa: c’è l’ipotesi Brasile, ma Spagna favorita

Leggi su Oasport.it

Non si terrà adla 38ma edizione delCup di vela, che si disputerà nel: l’annuncio è stato dato con una nota congiunta dal Royal New Zealand Yacht Squadron e dal team Emirates New Zealand, che detengono il trofeo, conquistato nel 2024 a Barcellona.A portare a questa decisione è il mancato appoggio del Governo della Nuova Zelanda e del Ministero delle Imprese del Paese oceanico al progetto che mirava a riportare in Patria la gara velica più importante del mondo: parte ora la ricerca della nuova sede.Nella nota divulgata c’è amarezza ma consapevolezza: “Nonostante i vantaggi economici derivanti dall’ospitareCup ed altri grandi eventi siano dimostrati, comprendiamo che ci siano altre priorità per il Governo neozelandese in questo momento“.Non si tornerà a Barcellona, che dopo l’ultima edizione ospitata ha manifestato la volontà di non ospitare la prossima edizione, mentre la città di Jeddah non è gradita allo sponsor Louis Vuitton: esotica l’idea di andare in, più probabile che si torni a Valencia, già sede delCup nel 2007 e nel 2010, con Alinghi detentore.