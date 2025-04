Lanazione.it - L’Ambitour fa tappa sul territorio

Toccherà anche Fucecchio il nuovo appuntamento delExperience, l’iniziativa realizzata da Toscana Promozione Turistica ed Anci Toscana alla scoperta delle 28 Comunità di ambito turistico in cui è suddivisa la regione, tra cui l’Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano. Attraverso esperienze e visite guidate riservate agli amministratori e funzionari degli Ambiti e agli operatori del settore turistico,ha l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra le amministrazioni e tra coloro che lavorano nell’ambito turistico, facendo conoscere tutte le opportunità della nostra regione. Il viaggio partirà dal Museo Archivio Biblioteca di Montelupo Fiorentino, dove sono in programma ritrovo e accredito (ore 9.15 per gli operatori dell’Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano, ore 10.15 per gli operatori degli altri Ambiti e per gli amministratori toscani), per poi proseguire con la visita al Museo Remiero di Limite sull’Arno e al pranzo alla Villa Medicea di Cerreto Guidi.