Lago dell’Accesa i soliti problemi Turisti in gran numero e poche regole

È stata sufficiente una domenica di sole, dopo un inizio di primavera incerto, per riportare la gente, tante persone, sulle rive dele si sono risentite, purtroppo per l’ennesima volta, le solite lamentele per lade affluenza e per l’uso non consentito di certe attrezzature. Le vicende che si alternano sull’uso scorretto dele delle sue sponde, con l’arrivo del bel tempo, si sommano e così si tornano a mettere insieme sequele di lamentele perché, fra le altre cose denunciate, si rammentano i tuffi nel, con nuotata abbinata, da parte dei cani che i proprietari fanno compiere alle loro bestiole. In più, nella zona adiacente alle rive è ormai uso – nonostante i divieti –, lasciare liberi di scorrazzare i cani senza tener conto che ci sono persone o bambini che non amano convivere momenti di relax con gli animali.