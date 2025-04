Ilfattoquotidiano.it - Lady Gaga in concerto a Milano: è caccia ai biglietti con 200mila fan in coda per acquistarli assediati dagli attacchi bot e prezzi fino a 460 euro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come ogni grande evento musicale che si rispetti è ressa per accaparrarsi il biglietto migliore. I “Little Monsters” dierano agguerritissimi davanti ai computer nella giornata di ieri e già da subito si sono “acti” in, in attesa del proprio turno. La vendita è stata aperta ai possessori di Mastercard, mentre la vendita generale deisarà aperta dalle ore 12 di giovedì 3 aprile. E lì si prevede il delirio.Naturalmente, ma succede praticamente spesso, si sono messi in movimenti i cosiddetti “scalper digitali”, software che acquistano in pochissimi istanti e in automatico migliaia di, lasciando i fan a mani vuote. Il messaggio che è comparso sul monitor era chiaro: “Il sito è molto affollato e i nostri team tecnici hanno individuato deglibot che stiamo bloccando.