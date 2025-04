Ilrestodelcarlino.it - Ladri vanno a pesca di reti: "Vi ho filmati, riportatele"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non c’è pace neppure per le seppie. Un bagnino etore di Viserba la scorsa settimana ha assistito al furto delleper la cattura delle seppie. L’attrezzatura era posta a 500 metri dalla riva, con tanto di numero identificativo e bandierine. "Non è la prima volta che mi rubano il ‘mestiere’, cioè l’attrezzatura. – spiega Maurizio Rossi – Negli anni i furti sono stati molteplici, sempre nelle ore notturne. Per questo ho acquistato un binocolo a infrarossi che vede e riproduceanche di notte". Questa volta isono entrati in anzione alle 15 mentre Rossi era in spiaggia per rastrellare. Ha seguito l’operazione dalla riva, filmando il tutto. "La perdita subita ha un valore affettivo, oltre che economico, visto che per tutto l’inverno ho lavorato alla rimagliatura di queste".