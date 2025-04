361magazine.com - Lacerenza: dai domiciliari all’ ospedale, per lui sospetto ictus

È indagato per quello che avveniva alla GintoneriaDavide, indagato a Milano perché indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per sfruttamento della prostituzione è in.L’uomo, ex titolare della Gintoneria, si trovava aima è stato ricoverato per. La notizia è stata confermataANSA dal suo legale, l’avvocato Liborio Cataliotti.ha avuto un malore alle 4 del mattino ed è stato subito trasportato inma sempre in regime di arresti. L’ex compagno di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi è stato arrestato il 4 marzo.L’arresto è avvenuto nell’ambito dell’inchiesta della Gdf e della pm Francesca Crupi su un presunto giro di droga e prostituzione alla Gintoneria e nel privé La Malmaison.