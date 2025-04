Lanazione.it - L’accusa di San Giovanni Civica. “Non ci fanno fare un sopralluogo sui cantieri cittadini”

Arezzo, 01 aprile 2025 – Il gruppo Santorna alla carica sui lavori pubblici in città, accusando l'amministrazione comunale di avergli impedito di effettuare unall'interno deidel cinema teatro Bucci, dell'asilo Rosai Caiani e della scuola di Ponte alle Forche. Una richiesta, che come hanno confermato nel corso di una conferenza stampa la capogruppo Lisa Vannelli e i consiglieri Nicola Coppola, Marco Meacci, Stella Scarnicci e Gianna Camiciottoli, è legata ad una loro preoccupazione in merito ai ritardi nella conclusione dei lavori. Come ha spiegato il gruppo di minoranza, nel cronoprogramma era previsto che l'asilo dovesse essere terminato l'8 agosto 2024, mentre per il cinema teatro Bucci si era previsto un termine ultimo dei lavori per l'11 marzo 2025.