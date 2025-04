Ilrestodelcarlino.it - L’accademia popolare per tutelare il dialetto sambenedettese

Ci sono evidenti segnali di una tendenza a dimenticare il, o peggio, a farne una sorta di gergo che si allontana sempre di più dal vernacolo storico: ed ecco che il Circolo dei Sambenedettesi promuove la nascita deldel, che vedrà la luce venerdì 4 aprile, alle ore 17,30, nella sede dell’Associazione Pescatori Sambenedettesi, dove convengono Enti e Associazioni cittadine per siglare un patto comune, il cui compito sarà la tutela e la valorizzazione del nostro vernacolo. "Abbiamo chiamato a raccolta istituzioni cittadine che insieme al Circolo dei Sambenedettesi, che è già da anni con delibera comunale è Istituto per la conservazione dele delle tradizioni popolari e alla associazione teatrale Ribalta Picena si apprestano a fondaredel, che nasce per evitare questo rischio.