Baritoday.it - Laboratorio pazzo comico

Leggi su Baritoday.it

Appuntamento con ilPazzi!Se sei pronto per una serata di risate e divertimento, non puoi perderti questo evento unico che si terrà il Ven 11 Aprile 2025 alle 21:00 .IlPazzisi svolgerà in Via Giuseppe de Nittis, un luogo accogliente e pieno di energia.