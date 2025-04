La vita da grandi | recensione del nuovo film con Matilda De Angelis

Leggi su Cinefilos.it

LadadelconDeIl 2 aprile ricorre la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo: questo disturbo del neuro-sviluppo, pur essendo relativamente diffuso per la variabilità stessa dello spettro autistico, non ottiene talvolta tutta l’attenzione necessaria a sensibilizzare il grande pubblico. E’ proprio per questo motivo che l’attrice e regista Greta Scarano sceglie di farne il fulcro della sua opera prima.Ladaracconta le vicende di Omar e Irene, interpretati rispettivamente da Yuri Tuci (al suo esordio sul grande schermo) eDe(La legge di Lidia Poet, L’incredibile storia dell’isola delle rose). Ciononostante, ilè tratto dalla vera storia di Margherita e Damiano Turnan, raccontata nel loro libro Mia sorella mi rompe le palle- una storia di autismo normale.